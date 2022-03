.

ডুমডুমাত পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত এজন Published on: 30 minutes ago

ডুমডুমাৰ ৰূপাই চাইডিং বিষ্ণুনগৰ তিনিআলিত বুধবাৰে এক পথ দুৰ্ঘটনাত এজন যুৱক নিহত হোৱাৰ লগতে আন এজন যুৱক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় (Road accident in Tinsukia) ৷ নিহত যুৱকজন কৰ্ণেল বনিয়া(20) বুলি জানিব পৰা হৈছে(One death in Tinsukia Road accident) ৷ জানিব পৰা মতে তালাপ ধুলিজান নিবাসী কৰ্ণেল বনিয়াই টিপুক চাহ বাগিচাৰ দিব্যজ্যোতি বৰাৰ সৈতে মটৰ চাইকেলত ডুমডুমাৰ পৰা ধলা দিশত গৈ থাকোতে বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা AS 23 K 0014 নম্বৰৰ i 10 বাহন এখনৰ সৈতে মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয় ৷ এই দুৰ্ঘটনাত মটৰ চাইকেলত পিচত বহি যোৱা কৰ্ণেল বনিয়া ওফৰি পৰে আৰু মূৰত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ মৃত্যু হয় ৷