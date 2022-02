.

ডিমা হাচাওত আৰম্ভ ৰাষ্ট্ৰীয় ভোটাৰ সজাগতা প্ৰতিযোগিতা

ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আৰম্ভ হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ভোটাৰ সজাগতা প্ৰতিযোগিতা । 12 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় ভোটাৰ দিৱস উপলক্ষে ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে 25 জানুৱাৰীত ‘‘My Vote is My Future, Power of One Vote’’ এই বাক্যশাৰীক সাৰোগত কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ভোটাৰ সজাগতা প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ কৰিছে (National Voter Awareness Contest will kicks off at Dima Hachao) ৷ 25 জানুৱাৰীৰ পৰা 15 মাৰ্চ লৈকে চলিব এই প্ৰতিযোগিতা চলিব । শুক্ৰবাৰে বিয়লি হাফলং জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সভা কক্ষত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই কথা সদৰি কৰে জিলা উপায়ুক্ত নাজৰিন আহমেদে । তেওঁ কয় যে, নিৰ্বাচন আয়োগৰ উদ্দেশ্য হৈছে এই প্ৰতিযোগিতাৰ জৰিয়তে 18 বছৰৰ উৰ্ধৰ ভোটাৰসকলৰ ভোটদানৰ ক্ষেত্ৰত যোগদান বৃদ্ধি কৰা আৰু ভোটদানৰ জৰিয়তে গণতন্ত্ৰৰ ভেঁটি মজবুট কৰি দেশৰ স্বপ্নক বাস্তৱায়িত কৰা । লগতে তেওঁ কয় যে, এই সজাগতা প্ৰতিযোগিতাৰ মাধ্যমত ভোটাৰসকলক নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াত অংশ গ্ৰহণ কৰাৰ সম্পৰ্কে সজাগতা বৃদ্ধি কৰা । প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, ৰাষ্ট্ৰীয় ভোটাৰ সজাগতা প্ৰতিযোগিতাত থাকিব পোষ্টাৰ ডিজাইন শ্ল’গান সংগীত ভিডিও প্ৰস্তুত কৰা প্ৰতিযোগিতা । জিলা উপায়ুক্ত নাজৰিন আহমেদে কয়, প্ৰতিযোগীসকলে ecisveep.nic.in/contest website ত বিস্তাৰিত বিৱৰণ লাভ কৰিব আৰু প্ৰতিযোগীসকলে প্ৰতিযোগিতাৰ বিষয়সমূহ votercontest@eci.gov.in ই মেইলত পঠাব পাৰিব । আনকি প্ৰতিযোগিতাৰ বিজয়ীসকলক নগদ বিত্তীয় পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰা হ’ব ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ পৰা ৷ সংবাদমেলত এই কথা সদৰি কৰে জিলা উপায়ুক্ত নাজৰিন আহমেদে ।