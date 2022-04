.

পানীপথত লাউডস্পীকাৰত আজান নিষিদ্ধ কৰাৰ দাবী মুছলমান অধিবক্তাৰ

লাউডস্পীকাৰত ডাঙৰকৈ ভাঁহি আজানৰ শব্দই অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰিলে এজন মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ এজন লোকক (Ajan controversy in Panipat) ৷ মহম্মদ আজম নামৰ মুছলমান অধিবক্তাজনে এই লাউডস্পীকাৰবোৰ বন্ধ কৰাৰ দাবীত পানীপথৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু জিলা উপায়ুক্তক লিখিত অভিযোগ দিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে (Muslim lawyer complaint on Azaan on Loudspeaker) ৷ অধিবক্তাজনে জনোৱা মতে, পুৱতি নিশা 3 বজাত লাউডস্পীকাৰত ডাঙৰকৈ ভাঁহি আজানৰ শব্দই পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি কৰি থকা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ আৰু ৰোগীসকলৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে (Complaint against azaan in Panipat) ৷ যাৰ ফলত পানীপথত লাউডস্পীকাৰত আজান নিষিদ্ধ কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰে অভিবক্তাজনে (Demand to ban azaan on loudspeakers in panipat) ৷ আনকি প্ৰয়োজন হ'লে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিব বুলিও মন্তব্য কৰে অধিবক্তা মহম্মদ আজমে ।