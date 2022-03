.

Rape case in Majuli: মাজুলীত যুৱকৰ কামনাৰ বলি এগৰাকী কিশোৰী Published on: 32 minutes ago

Koo_Logo Versions

ৰাজ্যত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে নাৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনা (Rise of sexual violence In Assam) । ৰাজ্যত প্ৰায়েই সংঘটিত হৈ আহিছে ইটোৰ পিছত সিটো নাৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনা ৷ এইবাৰ মাজুলীত যুৱকৰ কামনাৰ বলি হ'ল এগৰাকী ১৪ বছৰীয়া কিশোৰী(Minor girl rapped in Majuli) ৷ মাজুলীৰ নিবাসী সুনীল পাটিৰ নামৰ ধৰ্ষণকাৰীটোৱে ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ কিশোৰীগৰাকীৰ সৈতে এই জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে কিশোৰাগৰাকীৰ পৰিয়ালে ৷ কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালে সুনীল পাটিৰৰ বিৰুদ্ধে তোলা এই অভিযোগৰ ভিত্তিত গড়মূৰ আৰক্ষী চকীত ১৩/২২ নম্বৰত এক গোচৰ ৰুজু কৰে আৰক্ষীয়ে ৷ আনহাতে, কিশোৰীগৰাকীৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে গড়মূৰ পীতাম্বৰদেৱ গোস্বামী জিলা চিকিৎসালয়ত ভৰ্ত্তি কৰোৱা হয় যদিও উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে কিশোৰীগৰাকীক যোৰহাটলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৷