মাজুলী উপ-নিৰ্বাচনৰ ফলাফল সন্দৰ্ভত কেবিনেট মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (minister Bimal Borah on Majuli bypoll) । আছুলৈ হেনো বেয়া লাগিছে মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ (Majuli by poll on AASU) । মাজুলী ফলাফলৰ সন্দৰ্ভত ক'বলৈ গৈ মন্ত্ৰী বৰাই কয়, ৮৫৫ গৰাকী শ্বহীদৰ বিনিময়ত সদৌ অসম ছাত্র সন্থাই এটা পংগু সন্তান জন্ম দিলে ৷ ইয়াৰোপৰি, কংগ্ৰেছৰ লগত মিতিৰালি কৰিলে অসম জাতীয় পৰিষদৰ ইয়াতকৈয়ো বেয়া ফলাফল হ'ব পাৰে বুলিও মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী বৰাই ।