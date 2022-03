.

Assam civic poll : বোকাখাতৰ আটাইকেইখন আসন লাভৰ দাবী অতুল বৰাৰ Published on: 2 hours ago

6 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ’ব ৰাজ্যৰ পৌৰসভা নিৰ্বাচন (Assam municipality election) । অনান্য জিলাৰ লগতে গোলাঘাট জিলাৰ বোকাখাততো বলিছে পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ । গৃহ সমষ্টিৰ ১০ খন আসন দখল কৰিবৰ বাবে উঠি-পৰি লাগিছে কেবিনেট মন্ত্ৰী অতুল বৰা (Atul Bora in election campaign) । বুধবাৰে বোকাখাত নগৰত মিত্ৰজোঁটৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ৰেলী বাহিৰ কৰি অগপ/ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলোৱা দেখা যায় (Municipality election campaign rally at Bokakhat) । মন্ত্ৰী অতুল বৰা আৰু কামাখ্যা প্ৰসাদ তাচাই ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰি ১০ টা ৱাৰ্ডৰ প্ৰাৰ্থীসকলক লগত লৈ বোকাখাত নগৰৰ অলিয়ে-গলিয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা দেখা যায় ।