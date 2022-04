.

পুত্ৰক উপহাৰ দিবলৈ মিনি ৰাজদূত বাইক নিৰ্মাণ কৰি চমক সৃষ্টি কৰিলে পাটনাৰ এজন মেকানিকে Published on: 21 minutes ago

পাটনাৰ এগৰাকী মেকানিকে পুত্ৰক উপহাৰ দিবলৈ এখন মিনি ৰাজদূত বাইক নিৰ্মাণ কৰি সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিছে (Mini rajdoot bike made from scrap in Patna) ৷ এই বাইকখন কম ওজনৰ হোৱা বাবে মানুহে ইয়াক সহজে তুলি যিকোনো ঠাইতে ৰাখিব পাৰে (Mini rajdoot bike in Patna) । এই মিনি ৰাজদূত বাইকখনে প্ৰতি 1 লিটাৰ পেট্ৰ'লত প্ৰায় 40 ৰ পৰা 45 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব বুলি মেকানিকজনে জনায় (40 KM Mileage in One Liter Patrol) ৷ মাহতাব নামৰ মেকানিকজনে বনোৱা এই মিনি ৰাজদূত বাইকখন বনাওতে প্ৰায় 30 ৰ পৰা 40 হাজাৰ টকা খৰচ হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ ইতিমধ্যে এই মিনি ৰাজদূত বাইকখন চাবলৈ দূৰ-দূৰণিৰ পৰা মানুহে ভিৰ কৰিছেহি ৷ সৱিশেষ জানিবলৈ পঢ়ক এই বাতৰি...