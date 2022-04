.

Devastating fire in Hojai : পিয়লি বজাৰত অগ্নিকাণ্ডত জাহ গ’ল ৭০ খনকৈ বিপণী Published on: 3 hours ago

হোজাই জিলাৰ লংকাৰ পিয়লি বজাৰ (Lanka Piyoli Market) ত শনিবাৰে পুৱতি নিশা সংঘটিত হয় এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড (Massive fire in piyoli market at Lanka) । এই অগ্নিকাণ্ডত সম্পূৰ্ণৰূপে জাহ যায় প্ৰায় ৫০-৭০ খনকৈ বিপণী । অগ্নিকাণ্ডৰ সন্দৰ্ভত ততাতৈয়াকৈ খবৰ দিয়া হয় আৰক্ষী আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীক ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত সাতখনকৈ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহনে জুই নিৰ্বাপণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । স্থানীয় লোকে সদৰি কৰা অনুসৰি, এই জুইত জাহ যায় প্ৰায় তিনিৰ পৰা চাৰি কোটি টকাৰ সা-সম্পত্তি । অৱশ্যে এই জুইৰ সূত্ৰপাতৰ কাৰণ বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই যদিও শ্ব’ৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ স্থানীয় লোকৰ (Fire incident at Lanka) ।