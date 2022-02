.

Massive Fire in Dibruagrh : ডিব্ৰুগড়ৰ লেজাই বৰ্দৈবাম গাঁৱত ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড Published on: 22 minutes ago

Koo_Logo Versions

ডিব্ৰুগড়ৰ লেজাই বৰ্দৈবাম গাঁৱত শনিবাৰে নিশা সংঘটিত হয় এক ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড (Massive fire in Dibrugarh Lejai Bordoibam Village) ৷ অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত জুইত জাহ যায় ২০০ কুইণ্টলতকৈ অধিক গুটিধান ৷ ধানৰ ভঁৰালত সূত্ৰপাত ঘটে অগ্নিকাণ্ডটোৰ (Fire broke out in the Paddy Store) ৷ জুইৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰে বহুকেইটা বাসগৃহ ৷ শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতেই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ৷ ঘটনাস্থলীত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোক উপস্থিত হৈ নিৰ্বাপণ কৰে জুই ৷