Karimganj murder case: জামাল উদ্দিনে যৌতুকৰ বাবে পত্নীক জ্বলাই দিয়াৰ অভিযোগ Published on: 2 hours ago

কৰিমগঞ্জৰ মৈনা পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত কোনাগ্ৰামত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা (Sensational incident IN Karimganj) ৷ খোদেজা বেগম নামৰ এগৰাকী মহিলাক হত্যা কৰি জ্বলাই দিয়াৰ এক কৰুণ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কোনাগ্ৰাম গাঁৱত ৷ দুই বছৰ পূৰ্বে জামাল উদ্দিন নামৰ লোকজনৰ সৈতে বিবাহত বহা খোদেজা বেগমক স্বামীয়েই হত্যা কৰি জ্বলাই দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ৷ জামাল উদ্দিনৰ দ্বিতীয় পত্নী খোদেজা বেগমক বিয়াৰ পিছৰে পৰাই যৌতুক বিচাৰি অত্যাচাৰ কৰি অহাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে ৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আটক কৰিছে জামাল উদ্দিনক (Man arrested for murdering wife in Karimganj)৷ এই কৰুণ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চটোত সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্যৰ ।