ৰঙালীক আদৰিবলৈ সাজু মাজুলীৰ ভকত চাপৰিৰ ৰাইজ

বহাগ বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন । ৰাজ্যৰ চৌদিশে চলিছে ৰঙালীক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি (Bohag Bihu preparation in Assam)। বিহুক লৈ সত্ৰনগৰী মাজুলীতো দেখা গৈছে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা । ঢোল-পেঁপাৰ শব্দৰে মুখৰিত হৈছে মাজুলীৰ আকাশ বতাহ । ইফালে জিলাখনৰ ভকত চাপৰিৰ ১৬ খনকৈ গাঁৱৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালতে বিশেষ ব্যস্ততা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে (Bihu preparation in Majuli)। কিয়নো গাঁৱৰ প্ৰায় প্ৰতিটো পৰিয়ালে কৃষিৰ লগত জড়িত । প্ৰতিবছৰে বিহুৰ সময়ত গুৰ বিক্ৰী কৰি তেওঁলোকে উপাৰ্জন কৰি আহিছে । সেয়ে এইবাৰো কুঁহিয়াৰৰ পৰা গুৰ তৈয়াৰত ব্যস্ত হৈ পৰিছে প্ৰতিটো পৰিয়াল (Majuli residents busy making jaggery from sugarcane) । বিহুৰ আনন্দ লগতে এই কৰ্ম ব্যস্ততাই সঁচাকৈয়ে আপ্লুত কৰিছে সকলোকে ।