আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা দিৱস (International Women's Day ) ৷ সমগ্ৰ দেশজুৰি উদযাপিত হোৱাৰ উপৰিও ডিব্ৰুগড়তো মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ‘বাইদেউ’ নামৰ হোটেলখনত উদযাপন কৰা হয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱস ৷ কেৱল মাত্ৰ চৰকাৰী চাকৰিকে বাট নাচাই তথা ঘৰৰ চাৰিবেৰৰ মাজত আৱদ্ধ হৈ নাথাকি নিজৰ ভৰিত নিজে থিয় দি সমাজত এক অনন্য পৰিচয় দাঙি ধৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ ‘বাইদেউ’ হোটেলখনে (Educated female setting example of women empowerment) ৷ এই হোটেলখনত প্ৰায় 18 গৰাকী মহিলাই একেলগে কাম কৰি এক নজিৰ সৃষ্টি কৰিছে জনসাধাৰণৰ মাজত ৷ 2012 চনৰ 30 জুনত উদ্যমী মহিলা গুণদা গগৈৰ তত্বাৱধানত আৰম্ভ হোৱা এই হোটেলখন তাহানিৰ পৰা বৰ্তমানলৈ মুঠ দহ বছৰ ধৰি কেৱল মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈ আহিছে ৷ আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা দিৱস উপলক্ষে কেক কাটি বাইদেউ হোটেলৰ মহিলাসকলে অতি আনন্দ উলাহেৰে পালন কৰে (International Women's day celebrated at Baideo Hotel of Dibrugarh) ৷ সঁচাকৈয়ে আজি নাৰী দিৱসৰ প্ৰাকঃক্ষণত এইসকল অগ্ৰণী মহিলাৰ কৰ্মৰাজীক জনাইছোঁ শ্ৰদ্ধা, জনাইছোঁ নাৰী দিৱসৰ শুভেচ্ছা ।