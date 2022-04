.

Illegal Saw mill seized at Hojai : হোজাইত জব্দ অবৈধ কাঠফলা মিল Published on: 2 hours ago

Koo_Logo Versions

হোজাইৰ লংকা আৰু কাকী আঞ্চলিক বন বিভাগে শনিবাৰে পুৱা এক গোপন সূত্ৰৰ তথ্যৰ ভিত্তিত অভিযান চলাই চলচলিৰ নতুন ব্ল’কৰ পৰা সক্ৰিয় অৱস্থাত থকা এটা অবৈধ কাঠফলা মিল জব্দ কৰে(Illegal Saw mill seized at Hojai) ৷ বন বিভাগে অভিযানৰ সময়ত কেইবা লক্ষাধিক মূল্যৰ কাঠৰ কুণ্ডাও জব্দ কৰে(Illegal timber seized at Hojai) । অৱশ্যে অভিযানৰ সময়ত বন বিভাগৰ লোকে কোনো লোকক আটক কৰিবলৈ সক্ষম নহ’ল ৷ সম্প্ৰতি কাকী আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে বন বিভাগে ।