Illegal liquor seized at Jorhat : যোৰহাটত অবৈধ সুৰাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান Published on: 25 minutes ago



ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লগতে যোৰহাটতো তীব্ৰতৰ হৈ উঠিছে সুৰা বিৰোধী অভিযান ৷ সমান্তৰালকৈ পুলিবৰ আৰক্ষী বিষয়াৰ নেতৃত্বত চলিছে সুৰাৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিক অভিযান ৷ শেহতীয়াকৈ পুলিবৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াৰ নেতৃত্বত চলা অভিযানত গডৰেজৰ লকাৰত টকা নহয়, ওলাইছে সুৰা (Strict action against illegal sale of liquor) ৷ বুধবাৰে নিশা পশ্চিম যোৰহাটৰ পানীচকুৱাত পুলিবৰ আৰক্ষীয়ে অঞ্চলটোত থকা মদৰ ঘাটিত অভিযান চলাই জব্দ কৰিলে বৃহৎ পৰিমাণৰ বিদেশী সুৰা (Illegal liquor seized at Jorhat) ৷ উল্লেখ্য যে, বহুদিনৰ পৰা অঞ্চলটোৰ ৰাইজে কাঠ ফুলা দৰে গঢ়ি উঠা মদৰ ঘাটিবোৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দি আহিছিল ৷ এই অভিযোগৰ ভিত্তিতে পশ্চিম যোৰহাটৰ পানীচকুৱাত বুধবাৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলায় ৷