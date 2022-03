.

হোলী উদযাপনক লৈ তেজপুৰ চহৰত উখল মাখল পৰিৱেশ Published on: 35 minutes ago

Koo_Logo Versions

ৰাজ্যৰ চাৰিওফালে ৰঙ উৎসৱ ফাকুৱাক লৈ ব্যাপক আনন্দ উল্লাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে (Holi celebration in Assam) । প্ৰতিখন চহৰত দেখা গৈছে হোলী বা ফাকুৱাৰ আয়োজন । ব্যতিক্ৰম নহয় শোণিতপুৰ জিলাৰ তেজপুৰ চহৰ । ফল্গু উৎসৱ উদযাপনৰ বাবে চহৰৰ মূল পথবোৰত বিভিন্ন লোকৰ সমাগম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে (People gather on streets of Tezpur to celebrate Holi)। হোলী গীতৰ ছন্দৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ চহৰখন । পৰিয়াল, বন্ধুবৰ্গ সকলোৱে মিলি উদযাপন কৰিছে এই ৰঙৰ উৎসৱ । আনহাতে শোণিতপুৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত তথা জিলা দণ্ডাধীশ ভূপেছ চন্দ্ৰ দাসে পূৰ্বে এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি শনিবাৰৰ দিনটোত স্থানীয় বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছিল (Local holiday announced on Saturday in Tezpur) । যাৰ বাবে তেজপুৰত সকলো চৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ লগতে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ কাৰ্যালয়ও বন্ধ আছে ।