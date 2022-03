.

অদলাগুৰী পূৱপাৰাত শ্ৰী শ্ৰী জগন্নাথ মন্দিৰ প্ৰাঙ্গণত ফাকুৱা Published on: 39 minutes ago

আজি ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱা ৷ সামন্তৰালভাৱে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ (Holi in Assam) লগতে বঙাইগাঁও জিলাৰ অদলাগুৰী পূৱপাৰাত শ্ৰী শ্ৰী জগন্নাথ মন্দিৰ প্ৰাংগণত দেখা গ’ল দৌল উৎসৱৰ এক ব্যতিক্ৰমী পৰম্পৰা (Holi celebration at Adlaguri in Bongaigaon) । ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাধাৰ লগত যি নীতি নিয়মেৰে বিবাহ সম্পন্ন হৈছিল তাৰেই আধাৰত অসমীয়া বিবাহৰ পৰম্পৰাৰে বেণ্ডপাৰ্টি পৰিবেশনেৰে গাঁও পৰিভ্ৰমণ কৰি পানী তোলা পৰ্ব সমাপন কৰি ঘনশ্যামক স্নান কৰাই আসনত অধিস্থিত কৰে ৷ উল্লেখ্য যে, এইবেলি অদলাগুৰীত তিনি দিনীয়াকৈ দৌল উৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে । প্ৰথম দিনা অধিবাস, দ্বিতীয় দিনা পানীতোলা ও ঘনশ্যামক গা ধোৱাই অধিস্থিত কৰা আৰু তৃতীয় দিনা ঘনশ্যামৰ বিয়া উপলক্ষে সুঁৱেৰী উৎসৱ পালন কৰি অনুষ্ঠানৰ সামৰণি পৰিব ।