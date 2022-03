.

বৰপেটা সত্ৰৰ দৌল মহোৎসৱত অংশ ল’ব জৰ্জিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰদূত Published on: 2 hours ago

Koo_Logo Versions

আজি ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱা । আবিৰৰ ৰঙত মতলীয়া হৈছে ৰাজ্যৰ (Holi in Assam) লগতে বৰপেটা সত্ৰৰ চৌদিশ (Holi celebrations at Barpeta Satra) ৷ বৰপেটা সত্ৰত অনুষ্ঠিত বিখ্যাত দৌল মহোৎসৱ দৰ্শন কৰিবলৈ বৰপেটা সত্ৰলৈ এইবাৰ আহিব জৰ্জিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰদূত 'আৰ্ছিল জুলিয়াছভিলি (ARCHIL DZULIASHVILI)' (Georgia ambassador to attend Doul Festival of Barpeta) ৷ বৰপেটাৰ জিলা উপায়ুক্তই জনোৱা মতে, শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈ জৰ্জিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰদূতগৰাকী শনিবাৰে বৰপেটা সত্ৰত উপস্থিত হৈ সুৱেৰীত অংশ ল’ব ৷