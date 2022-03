.

Ganja Seized in Karimganj : অসম-ত্ৰিপুৰা সীমান্তত জব্দ প্ৰায় ৪ লাখ টকাৰ গাঞ্জা Published on: 14 minutes ago

Koo_Logo Versions

ড্ৰাগছ, গাঞ্জাকে ধৰি নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত আছে (Assam police raid against narcotics )। এনে অভিযানৰ মাজতে কৰিমগঞ্জ জিলাৰ অসম-ত্ৰিপুৰা সীমান্তত জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা । চূড়াইবাৰীত চলি থকা আৰক্ষীৰ তালাচীৰ মাজতে জব্দ ৩৪ কেজি গাঞ্জা (34 kg ganja seized in Karimganj) । উল্লেখ্য যে এখন বিলাসী বাহনৰ পৰা গাঞ্জাখিনি উদ্ধাৰ কৰা হয় । সীমান্ত চকীত প্ৰথম অৱস্থাত আৰক্ষীয়ে বাহনখন ৰখোৱাৰ বাবে চেষ্টা কৰিছিল যদিও বাহনখন তীব্ৰ গতিৰে পলায়ন কৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে বাহনখন লোয়াইৰপোৱাৰ পৰা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । বাহনখনত তিনিজন লোক আছিল যদিও আৰক্ষী উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বে বাহনখন এৰি তেওঁলোকে পলায়ন কৰে । বাহনখনৰ পৰা জব্দ কৰা গাঞ্জাখিনিৰ মূল্য প্ৰায় চাৰি লাখ টকা হ'ব বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়ে (Ganja worth rupees 4 lakh seized in Karimganj)। সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিব নোৱাৰিলেও আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকৰ পৰিচয় পত্ৰ উদ্ধাৰ কৰিছে । গাঞ্জাখিনি ত্ৰিপুৰাৰ পৰা কলকাতালৈ সৰবৰাহৰ চেষ্টা কৰা হৈছিল বুলি আৰক্ষীয়ে সন্দেহ কৰে ।