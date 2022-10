.

Youth arrested with pistol: গুৱাহাটীত পিষ্টলসহ যুৱক গ্ৰেপ্তাৰ Published on: 1 hours ago

Koo_Logo Versions

মহানগৰীত পুনৰ পিষ্টলসহ গ্ৰেপ্তাৰ যুৱক (Youth arrested with pisto) ৷ গুৱাহাটীৰ চান্দমাৰীস্থ ভাস্কৰ নগৰ পথৰ পৰা পিষ্টলসহ এজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ ৷ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা যুৱকজনৰ নাম মফিজুল ইছলাম (১৯) বুলি জানিব পৰা গৈছে (Youth arrested with pistol in Guwahati) ৷ চান্দমাৰী আৰক্ষীয়ে ৰাজপথৰ পৰা পিষ্টলসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰে যুৱকজনক ৷ ভাস্কৰ নগৰত ভাৰাতীয়া হিচাপে আছিল যুৱকজন ৷ আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে যুৱকজনৰ ঘৰ ধুবুৰীত। দীপ নাৰায়ণ শ্বাহ নামৰ এজন ঠিকাদাৰৰ সৈতে কাম কৰিছিল মফিজুল ইছলামে ৷ ইতিমধ্যে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত দীপ নাৰায়ন শ্বাহকো আটক কৰিছে চান্দমাৰী আৰক্ষীয়ে ৷ কি কাৰণে যুৱকজনে লগত পিষ্টল লৈ ফুৰিছিল সেই বিষয়ে আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে ৷ ফ'লছ ছিলিঙৰ মিস্ত্ৰী হিচাপে ঠিকাদাৰৰ সৈতে গুৱাহাটীত কৰ্মৰত যুৱকজন৷ প্ৰাথমিক অনুসন্ধানত চানমাৰী আৰক্ষীয়ে পিষ্টলটো ফেক্টৰীত নিৰ্মাণ কৰা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ৷ আৰক্ষীয়ে যুৱকজনৰ সৈতে ঠিকাদাৰক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ৷