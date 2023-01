.

Protest in Charaideo :চৰাইদেউ পৰ্বত চাহ বাগিচাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি Published on: 23 minutes ago

Koo_Logo Versions

চৰাইদেউৰ পৰ্বত চাহ বাগিচাত মঙলবাৰে এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় (Protest at tea garden of Charaideo)। বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই দৰমহা নিদিয়াত ক্ষুব্ধ হৈ পৰে শ্ৰমিকসকল (Workers demand for salary) ৷ দৰমহাৰ বিষয়ে বাগিচা কৰ্তৃপক্ষৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ গ'লেও শ্ৰমিকৰ কথাত বাগিচাৰ মেনেজাৰ আৰু কৰ্তৃপক্ষই কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিয়াত একাংশ শ্ৰমিকে ঘেৰাও কৰে মেনেজাৰৰ আৱাস (Workers gherao manager at Parbat tea Estate) ৷ পিছত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষীৰ লগতে চিআৰপিএফ মোতায়েন কৰিবলগীয়া হয় । আজি শ্ৰমিকৰ উত্তাল প্ৰতিবাদৰ পাছতে মেনেজাৰ আৰু বাগিচা কৰ্তৃপক্ষক বাগিচা চৌহদৰ পৰা আৰক্ষীয়ে নিৰাপদ স্থানলৈ লৈ যায় ।