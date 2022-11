.

Wild elephant menace: বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱত চামগুৰিবাসী ৰাইজৰ নিদ্ৰাহৰণ Published on: 1 hours ago

ৰাজ্যত অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ সংঘাত (Man Elephant Conflict in Assam) ৷ আন জিলাৰ লগতে নগাঁৱতো হাতী-মানুহৰ সংঘাতে জটিলৰূপ ধাৰণ কৰিছে (Elephant terror in Nagaon)। বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ অব্যাহত থকা চামগুৰি অঞ্চলৰ লোকসকলে প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে সংশয়ৰ মাজেৰে সময় অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে । উক্ত অঞ্চলটোৰ শালপাৰা, নম্বৰীত বনৰীয়া হাতীৰ তাণ্ডৱ অব্য়াহত আছে । নিশা হ'লেই সাত-আঠটা হাতী থকা জাকে তাণ্ডৱ চলাইহি ধাননি পথাৰৰ লগতে মানুহৰ ঘৰ-বাৰীত । উপায়হীন ৰাইজে ফটকা ফুটাই, জুই জ্বলাই খেদিছে হাতী । ইফালে, হাতীৰ উপদ্ৰৱত ভুক্তভোগী ৰাইজে এতিয়া উদং পথাৰলৈ চাই মূৰে-কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে (Elephant terror in paddy field at Salpara) ।