ৰাজ্যত অব্যাহত আছে হাতী-মানুহৰ সংঘাত (Man Elephant Conflict in Assam) ৷ ইয়াৰ মাজতে তিনিচুকীয়াৰ পেঙেৰী মানমৌজান পথাৰত এটা বন্যহস্তীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে (Elephant death in Tinsukia)৷ ডিগবৈ বন সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত মাৰ্ঘেৰিটা বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ অধীনৰ পেঙেৰী মানমৌজান পথাৰত মঙলবাৰে পুৱাই স্থানীয় লোকে হাতীটোৰ মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰে (Elephant death at Digboi Forest Division)। বন্যহস্তীটো ডিগবৈ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত জনাঞ্চললৈ ওলাই আহিছিল বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে । পিছত ঘটনাস্থলীত বন বিভাগৰ লগতে চিকিৎসকৰ এটা দল উপস্থিত হৈ হাতীটোৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰে । উল্লেখযোগ্য যে, এপষেক পূৰ্বেও পেঙেৰীৰ টেকেৰীত এটা বনৰীয়া হাতীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল ।