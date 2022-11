.

ৰাজ্যত অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ সংঘাত (Man Elephant conflict in Assam) ৷ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিদিনেই বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱৰ ঘটনাই বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰাৰ সমতে এইবাৰ সোণাপুৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা (Man Elephant conflict at Sonapur)৷ সোণাপুৰৰ তেতেলীগুৰিত বন্যহস্তীৰ মুক্ত বিচৰণে দিন দুপৰতে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ পথাৰৰ ধান খাই এঘৰ লোকৰ চৌহদত প্ৰৱেশ কৰি জপনা মহতিয়াই লৈ যায় বন্যহস্তীটোৱে (Wild Elephant create tense situation at Sonapur)৷ হাতীৰ উপদ্ৰৱ দেখি আতংকিত হৈ পৰিছে গঞা ৰাইজ । লগে লগে স্থানীয় লোকে বন বিভাগক খবৰ দিয়াৰ পিছতে ঘটনাস্থলীত বনবিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ হাতীটো খেদিবলৈ প্ৰয়াস কৰে ।