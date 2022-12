.

Traffic search operation:ঢালিগাঁৱত হেলমেট বিহীন দুচকীয়া বাহনৰ চালকক জৰিমনা Published on: 23 hours ago

চিৰাং জিলাৰ ঢালিগাঁও মেইনগেটত হেলমেট বিহীন দুচকীয়া বাহনৰ চালকৰ বিৰুদ্ধে যান-বাহন নিয়ন্ত্ৰণ শাখাই তালাচী চলায় (Traffic Control Branch searches at Chirang) । চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি হেলমেট,ছিটবেল্ট,মদ্যপান কৰি বাহন চলোৱা,নথী পত্ৰ সঠিক ভাৱে নৰখা আদিৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষী আৰু পৰিবহণ বিভাগে কঠোৰ পদক্ষেপ লৈ জৰিমনা কৰাৰ পিছতো একাংশ লোকৰ নাই ভ্ৰক্ষেপ । সেয়েহে বৃহস্পতিবাৰে ঢালিগাঁও মেইনগেটত পুৱাই ঢালিগাঁও আৰক্ষীয়ে তালাচীৰ সময়ত জৰিমনা বিহে (Traffik cheking in Dhaligaon at Chirang)। ইয়াৰে অধিকাংশ লোকেই হৈছে হেলমেট বিহীন দুচকীয়া বাহনৰ চালক।