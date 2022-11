.

Student protest at Teok: শিক্ষক নিলম্বনক লৈ উত্তাল টীয়ক বেন গাৰ্ডেন হাইস্কুল Published on: 23 minutes ago

Koo_Logo Versions

টীয়ক বেন গাৰ্ডেন হাইস্কুলত শিক্ষক নিলম্বনক লৈ উতপ্ত পৰিস্থিতি (protest at Teak Ben Garden High School) । ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়খনৰ এগৰাকী শিক্ষকক নিলম্বন কৰাক লৈ মঙলবাৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকে উত্তাল কৰে বিদ্যালয়ৰ চৌহদ (Protest against suspension of teacher at Teok)। উল্লেখ্য় যে দ্বীপেন বৰা নামৰ শিক্ষকগৰাকীয়ে শনিবাৰে অভিভাৱকৰ অনুমতি সাপেক্ষে অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক শিক্ষামূলক বনভোজলৈ নিয়াৰ অভিযোগত তেওঁক বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষই নিলম্বন কৰে । কিন্তু নিদিৰ্ষ্ট শিক্ষাৰ্থীৰ অভিভাৱকৰ অনুমতি সাপেক্ষ এইদৰে শিক্ষকগৰাকীয়ে বন্ধ বাৰত বনভোজ খাবলৈ নিয়াৰ বাবে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই শিক্ষকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে লোৱা এই পদক্ষেপক সকলোৱে গৰিহণা দিয়ে । ক্ষুব্ধ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে এইকাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে বিদ্যালয়ৰ চৌহদতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । ইপিনে, এই উত্তাল পৰিবেশ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ বিদ্যালয়ৰ চৌহদত টীয়ক আৰক্ষীৰ এটা দল উপস্থিত হয় ।