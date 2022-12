.

Special Restaurant at Rangia: ৰে'লৰ দবাত নিৰ্মাণ কৰা এখন বিশেষ ৰেষ্টুৰেণ্ট Published on: 3 hours ago

উত্তৰ-পূবত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ব ৰে'লৰ দবাত নিৰ্মাণ কৰা এখন বিশেষ ৰেষ্টুৰেণ্ট (Restaurant built on railway coaches at Rangia)। ৰঙিয়া ৰে'ল সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত ইক'পাৰ্কৰ (Eco Park under Rangia Railway Division) সন্মুখত জানুৱাৰীৰ প্ৰথম ভাগত মুকলি হ'ব এই অত্যাধুনিক ৰেষ্টুৰেণ্টখন (Special designed Restaurant at Rangia)। ৰেষ্টুৰেণ্টখন মুকলি হোৱাৰ পূৰ্বেই বিশেষ ৰেষ্টুৰেণ্টখন প্ৰত্য়ক্ষ কৰিবলৈ আহিছে বহু লোক । ৰে'ল বিভাগৰ এটা পৰিত‍্যক্ত দবাত ৰং-তুলিকাৰে অংকন কৰি সুসজ্জিত কৰাত ব্যস্ত হৈছে কেইজনমান চিত্ৰশিল্পী । দবাটোৰ বহিৰ্ভাগত মাজুলীৰ মুখা শিল্প আৰু গামোচা-জাপিৰ লগতে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্ৰ অংকন কৰি অসমীয়া সংস্কৃতিৰ এক চানেকি দাঙি ধৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে । অসমীয়া থলুৱা খাদ্যৰ লগতে চাইনিজ খাদ্য উপলব্ধ হ'ব এই ৰেষ্টুৰেণ্টখনখনত । দবাটোৰ ভিতৰত এবাৰত ৫০ গৰাকী লোকে খাদ্যগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব । উক্ত দবাটো স্থাপনত ব্য়য় হৈছে চাৰি লক্ষাধিক টকা ৷