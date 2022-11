.

Crime in Guwahati: নাৰেংগীত মহিলাৰ ডিঙিৰ পৰা সোণৰ চেইন থপিয়ালে চিলনী চোৰে Published on: 1 hours ago

গুৱাহাটী মহানগৰীত অব্যাহত আছে চিলনী চোৰৰ সন্ত্ৰাস (Thieves terror in Guwahati)। এইবাৰ নাৰেংগী উৰ্মি নগৰত সংঘটিত হয় এনে এক ঘটনা । এই সমস্ত দৃশ্য চিচি টিভি কেমেৰাত আবদ্ধ হৈছে । উল্লেখ্য যে নাৰেংগী উৰ্মি নগৰৰ বাসিন্দা মঞ্জু বৰুৱাই বৃহস্পতিবাৰে দিনৰ ভাগত কলংপাৰ বজাৰলৈ বজাৰ কৰিবলৈ যায় । বজাৰ-সমাৰ কৰি ঘৰলৈ গৈ থকা সময়তে তেওঁৰ নিজ গৃহৰ সন্মুখতে বাইকত অহা দুৰ্বৃত্তই বাইকৰ পৰা নামি আহি মহিলাগৰাকীৰ ডিঙিৰ পৰা সোণৰ চেইনডাল কাঢ়ি ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে (Snatcher terror in Guwahati)। দুৰ্বৃত্তই লুট কৰা সোণৰ চেইনডালৰ ওজন ডেৰ তোলা বুলি কয় ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে । পিছত ঘটনা সন্দৰ্ভত তেওঁ নুনমাটি আৰক্ষী থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে (Case registered at Noonmati police station)। উক্ত এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ চি চি টি ভি কেমেৰাৰ ফুটেজ সংগ্ৰহ কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।