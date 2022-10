.

Cattle smuggler arrest at Kaliabor: কলিয়াবৰত চোৰাংভাৱে সৰবৰাহ কৰা গৰুভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ Published on: 47 minutes ago

ৰাজ্যত অব্যাহত আছে গৰুৰ চোৰাং সৰবৰাহ (Cattle smuggling in Assam)। আৰক্ষীয়ে প্ৰায়েই অভিযান চলাই ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত চোৰাংভাৱে সৰবৰাহ কৰা গৰু জব্দ কৰাৰ লগতে এই চক্ৰৰ লগত জড়িত বহু লোককো গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আহিছে । কিন্তু আৰক্ষীৰ এনেধৰণৰ কঠোৰ পদক্ষেপৰ পাছতো দুষ্টচক্ৰই গৰুৰ চোৰাং সৰবৰাহৰ বাবে লৈছে বিভিন্ন উপায় । নিশা চোৰাংকৈ সৰবৰাহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোতে কলিয়াবৰৰ বাগৰি আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে ১৯ টা চোৰাং গৰু (Smuggling cattle seized at Kaliabor) । আৰক্ষীয়ে গৰুখিনি চোৰাংকৈ সৰবৰাহ কৰা এখন ট্ৰাকো জব্দ কৰে । উল্লেখ্য় যে AS O1 LC 3446 নম্বৰৰ এখন ট্ৰাকত গোলাঘাটৰ বিহৰা বজাৰৰ পৰা চামগুৰিলৈ সৰবৰাহ কৰা হৈছিল গৰুকেইটা । আৰক্ষীয়ে এই সন্দৰ্ভত ট্ৰাকখনৰ চালকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ।