.

Birthday of Sarbananda Sonowal: সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ওপজা দিনত নামৰূপত বৃক্ষ ৰোপণ Published on: 2 hours ago

Koo_Logo Versions

নাহৰকটীয়াৰ নামৰূপত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ওপজা দিন পালন (birthday of Sarbananda Sonowal at Namrup) কৰা হয় । বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য ৰঞ্জিত বৰুৱাৰ নেতৃত্বত আয়োজন কৰা হয় প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ওপজা দিন । নামৰূপ সাৰ নগৰী বৰনামঘৰত (Bornamghar at Namrup) কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ অনুৰাগীসকলে সমাজকৰ্মী ৰঞ্জিত বৰুৱাৰ নেতৃত্বত গছপুলি ৰোপণ (Planting trees on birthday of Sarbananda Sonowal) কৰে । মন্ত্ৰী সোণোৱালৰ কৰ্মৰাজী আৰু অধিক তড়াম্বিত হ'বৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰত তেওঁলোকে আশীৰ্বাদ লয় । ইয়াৰ সৈতে সংগতি ৰাখি ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য গৰাকীৰ বাসগৃহত অনুৰাগীসকলে কেক কাটি ওপজা দিন পালন কৰে (BJP celebrated birthday of Sarbananda Sonowal) ।