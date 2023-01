.

Road Accident at Kaliabor: কলিয়াবৰত পথ দুৰ্ঘটনাত কথমপি প্ৰাণৰক্ষা চাৰি যাত্ৰীৰ Published on: 57 minutes ago

Koo_Logo Versions

কলিয়াবৰৰ চাৰিলেনযুক্ত নিৰ্মীয়মান ৰাষ্ট্ৰীয় পথত বুধবাৰে পুৱা সংঘটিত হয় এক দুৰ্ঘটনা (Road accident at Kaliabor)। মাটি কঢ়িওৱা ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্মৰ ফলত কলিয়াবৰৰ বৰালীগাঁৱৰ ৰাজপথত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনাটো (Road accident at Boraligaon in Kaliabor)। এই ঘটনাত RJ 07 GD 2101 নম্বৰৰ ডাম্পাৰনে মহতিয়াই নিলে AS 12 X 2871 বাহনখনক। ডাম্পাৰখনে উক্ত বাহনখনক খুন্দিয়াই প্ৰায় দুশ মিটাৰ চোচোৰাই নিয়াত ডিভাইডাৰত উঠি যায় যদিও বাহনখনৰ চালকৰ বাবেই কথমপি প্ৰাণৰক্ষা পৰে চাৰিজনকৈ যাত্ৰীৰ । উল্লেখ্য় যে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ নোহোৱা পথ আৰু অনান‍্য কৰিকৰী ত্ৰুটিৰ বাবে পথাচাৰীৰ বাবে বিপদসংকুল হৈ পৰিছে কলিয়াবৰৰ ৰাজপথ ।