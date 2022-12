.

Road accident at Raha: ৰহাৰ বগৰিগুৰিত পথ দুৰ্ঘটনাত এজন নিহত Published on: 2 hours ago

Koo_Logo Versions

নগাঁও জিলাৰ ৰহাৰ বগৰীগুৰি মহাদেউশালত শনিবাৰে বিয়লি সংঘটিত হয় এক পথ দুৰ্ঘটনা (Road accident at Raha) । AS 01 ET 6000 নম্বৰৰ বাহনখনৰ খুন্দাত থিতাতে নিহত হয় এজন লোক (One pertson death in road accident at Raha) । পিছত নিহত লোকজনক বগৰীগুৰিৰ বীৰেণ পাটৰ(৬৫) বুলি চিনাক্ত কৰা হয় । ৰাষ্ট্ৰীয় পথেৰে চাইকেলেৰে লোকজন গৈ থকাৰ সময়তেই পিছফালৰ পৰা খুন্দিওৱাত তেওঁৰ মৃত্য়ু হয় ।