Raslila at Amguri: আমগুৰিত শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলাৰ আখৰা

ৰাজ্যজুৰি চলিছে ৰাসৰ প্ৰস্তুতি (Preparation of Raslila in Assam)। শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলালৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন বাকী থকা অৱস্থাত দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠপুৰীলৈ পৰ্যবসিত হৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্য । এনে সময়তে গোপ-গোপীৰ নৃত্যৰে মুখৰিত হৈ উঠিছে আমগুৰি নাট্য-মন্দিৰ প্ৰাংগন (Training of Krishnalila dance) । শ্ৰীকৃষ্ণৰ বন্দনাৰে গোপ-গোপী বালকসকলে মুখৰিত কৰিছে নৃত্যৰে । আমগুৰিত পুবেৰুণ শিল্পী সমাজে পাঁচদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰিছে শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলা মহোৎসৱ । আউনীআটীয় হেমচন্দ্ৰদেৱ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিতব্য় পাঁচদিনীয়া শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলা মহোৎসৱত ভাগৱত বিশ্লেষণ অনুষ্ঠানো উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে (Raslila Festival at Amaguri) । অহা ৫ নৱেম্বৰৰ পৰা ৯ নৱেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব ভাগৱত বিশ্লেষণ অনুষ্ঠান আৰু শ্ৰীশ্ৰী কৃষ্ণৰ ৰাসলীলা মহোৎসৱ অনুষ্ঠান ।