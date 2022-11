.

Raas mahotshav 2022: গোপীৰ আখৰাই মুগ্ধ কৰিছে ৰাইজক Published on: 30 minutes ago

ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰাসৰ আখৰাত ব্যস্ত শিল্পী, ক'লা-কুশলী সকল (Raas mahotshav in Assam)। খোল, বাঁহীৰ অমিয়া সুৰে মুখৰিত কৰিছে আকাশ বতাহ । খোল, বাঁহী, তালৰ শব্দ আৰু গীতৰ সুৰে সুৰে গোপীসকলৰ আখৰাই সকলোকে মুগ্ধ কৰিছে । ৰাস বুলিলে বিশেষকৈ সত্ৰ নগৰী মাজুলী আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰে । চাৰিওফালে মাথো উৎসৱমুখৰ পৰিবেশে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হয় । ব্যতিক্ৰম নহয় মাজুলী আৰু যোৰহাট (Raasleela preparation in Majuli)। এনে এক পৰিবেশে বিৰাজ কৰিছে টীয়কৰ (Raasleela preparation in Kakajan) কাকজান বামকুকুৰাচোৱা গাঁৱত । গাঁওখনৰ কণ কণ শিশুৰ পৰা বয়োবৃদ্ধলৈকে সকলো ব্যস্ত ৰাসৰ আখৰাত ।