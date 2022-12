.

Public protest at Jorhat: যোৰহাটত শিক্ষক বদলিকৰণৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ অভিভাৱকৰ Published on: 15 hours ago

Koo_Logo Versions

যোৰহাট জিলাৰ ৪নং ৱাৰ্ড প্ৰাইমাৰী বিদ্যালয়ৰ (Protest at Ward No 4 Primary School in Jorhat)বিষয় শিক্ষক জহৰুল ইছলামক বদলি কৰি অন্য এখন বিদ্যালয়ত সংস্থাপনৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পাছতেই বিদ্যালয়খনৰ প্ৰৱেশদ্বাৰৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদত বহিল অভিভাৱক সমাজ (Protest against transfer of teacher at Jorhat)। শিক্ষকগৰাকীৰ বদলিৰ নিৰ্দেশ অতি শীঘ্ৰে প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ দাবীত প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰে বিদ্যালয়খনৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ । অভিভাৱকসকলে বিষয় শিক্ষকগৰাকীৰ বদলিকৰণ শীঘ্ৰে প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ শিক্ষা বিভাগক দাবী জনাইছে । উল্লেখ্য় যে যোৰহাট জিলা শিক্ষা পৰিদৰ্শকৰ এখন বদলিকৰণ পত্ৰ শিক্ষক জহৰুল ইছলামে লাভ কৰা পিছতেই উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে অভিভাৱকসকলে । কোনো কাৰণতে বিদ্যালয়খনৰ পৰা শিক্ষক গৰাকীক যাবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি হুংকাৰ দিয়ে ।