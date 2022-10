.

Conference of Natun Sahitya Parisad: কলগাছিয়াত নতুন সাহিত্য পৰিষদৰ সন্মিলন Published on: 1 hours ago

বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়াত নতুন সাহিত্য পৰিষদৰ ৰাজ্যিক সন্মিলনখন (Conference of Natun Sahitya Parisad at Kalgasia) অহা ৪, ৫ আৰু ৬ অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'ব । সোমবাৰে অভ্যৰ্থনা সমিতিয়ে এক সংবাদমেলত (Press conference of Natun Sahitya Parisad) ৰাজ্যিক সন্মিলনৰ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত ব্য়াখ্য়া কৰি কয় যে সন্মিলন উপলক্ষে ৫০ খন গ্ৰন্থ প্ৰাকাশৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে । সমিতিৰ মুখ্য সম্পাদক শ্বহিদুল ইছলামে পশ্চিম বংগৰ উপৰি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীৱীসকলে এই সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি কয় । উক্ত অনুষ্ঠানটোত ড৹ হীৰেণ গোঁহাইক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হ'ব (Dr Hiren Gohain will be felicitated) বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে । এই সংবাদমেলত অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ প্ৰকাশন উপ-সমিতিৰ সম্পাদক চান মামুদ আহমেদো উপস্থিত থাকে ।