Raslila at Misamari: পূৰ্ণিমাৰ নিশা ৰাসলীলা কৰিবলৈ সাজু মিছামাৰীৰ গোপী Published on: 1 hours ago

শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলালৈ মাজত মাথো (Sri Krishnas Raslila in Assam) কেইটামান দিন । এই ৰাসলীলা পালনৰ বাবে সাজু হৈছে মিছামাৰীৰ গোপীসকলো । সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে শোণিতপুৰ জিলাৰ মিছামাৰীতো শ্ৰীকৃষ্ণৰ পূৰ্ণাংগ ৰাসলীলা (Preparation of Sri Krishnas Raslila at Misamari) বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব । মিছামাৰীৰ নবিলপথাৰ (Raslila at Misamari Nabilpathar) গাঁৱৰ ৰাইজে ৭ আৰু ৮ নবেম্বৰত সমন্বয়ৰ ক্ষেত্ৰত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আঞ্চলিক ভিত্তিত উদযাপন কৰিব ৰাসলীলা । সেইবাবে আখৰাত ব‍্যস্ত হৈছে গাঁৱৰ যুৱক-যুৱতীসকল । খোল-তালৰ শব্দই ৰজন-জনাই আছে মিছামাৰীৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰ । খোলৰ চেৱে চেৱে শ্ৰীকৃষ্ণ, ৰাধা আৰু গোপনীসকলে দিনে-নিশাই ব্য়স্ত হৈছে পৰিছে আখৰাত ।