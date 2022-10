.

potters artists of Samaguri:দ্বীপান্বিতাত চৌদিশ পোহৰাবলৈ চামগুৰীত মৃৎ শিল্পীৰ ব্যস্ততা Published on: 1 hours ago

Koo_Logo Versions

দীপাৱলীৰ সময়ত বজাৰৰ জাকজকমীয়া লাইটেৰে বাসগৃহ সজাই তুলিলেও (Diwali 2022 in Assam)মাটি চাকিৰ অবিহনে যেন সকলো আধৰুৱা । সেয়ে সদায়েই সমাদৰ লাভ কৰে মাটিৰ চাকিয়ে । বিগত দুটা বৰ্ষত মহামাৰী, লকডাউনৰ বাবে ব্যৱসায়ত লোকচানৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পিছত এতিয়া পুনৰ মনত আশা লৈ ন-উদ্যমেৰে মাটিৰ চাকি প্ৰস্তুত কৰিছে মৃৎমৃ শিল্পীসকলে । দ্বীপান্বিতাত চৌদিশ পোহৰাবলৈ সাজু হৈছে চামগুৰীৰ মৃৎ শিল্পীসকল (potters are busy for diwali in Samaguri) । ইয়াকে লৈ এক ব্যস্ততাপূৰ্ণ পৰিবেশ বিৰাজ কৰিছে নগাঁও জিলাৰ চামগুৰিৰ কনুৱামাৰীৰ এটা অঞ্চলত । উল্লেখ্য় যে কনুৱামাৰীৰ বৌবজাৰৰ (potters artists ready in Kanuwamari in Nagaon) অধিকাংশ লোকেই মৃৎশিল্প তথা কুমাৰ বৃত্তিৰ লগত জড়িত । এইবছৰ অতি আশাৰে দেৱালী আৰু কালী পূজাৰ পূৰ্বে গ্ৰাহক ৰাইজৰ বাবে গাঁওখনৰ কুমাৰৰ পৰিয়ালসমূহে নিৰ্মাণ কৰিছে মাটি চাকি, ধূনামলা, ঘট ইত্যাদি । পূৰ্বৰ তুলনাত গাঁওখনৰ একো-একোটি পৰিয়ালে গড়ে ৩০/৪০ হাজাৰ মাটিৰ চাকি তৈয়াৰ কৰিছে ।