Anti drugs mission: মহানগৰীত ড্ৰাগছসহ গ্ৰেপ্তাৰ দুই সৰবৰাহকাৰী

ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীতো অব্যাহত আছে নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান (Anti drugs mission by Assam police) ৷ এনে অভিযানৰ মাজতো একাংশ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীয়ে চলাই আছে ড্ৰাগছৰ ৰমৰমীয় বেহাখন । ইয়াৰ মাজতেই মহানগৰীৰ দক্ষিণগাঁৱত ড্ৰাগছসহ আৰক্ষীৰ জালত পৰিল দুই সৰবৰাহকাৰী (Drugs seized at Dakshingaon in Guwahati)। ধৃত দুই সৰবৰাহকাৰী ছফিক আলী আৰু জামাল আলীৰ ঘৰ গৰৈমাৰীত (Drugs dealer arrested in Guwahati)। AS01MC1903 নম্বৰৰ বাহনেৰে আহি থাকোতেই ভগদত্তপুৰ আৰক্ষীয়ে নিশা দক্ষিণগাঁৱত অভিযান চলাই জব্দ কৰে বুজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ । সৰবৰাহকাৰী দুটাই লখৰা আৰু ফাঁচীবজাৰৰ পৰা ১২২ টা কন্টেইনাৰত ড্ৰাগছখিনি আনিছিল । লগতে আৰক্ষীয়ে ধৃত দুই সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা নগদ ২৫,০০০ টকাও উদ্ধাৰ কৰে ।