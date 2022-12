.

Platinum Jublee of ATTSA: আটছাৰ মহাৰজত জয়ন্তী উপলক্ষে ড্ৰাগছ সজাগতাৰ ওপৰত বাইক ৰেলী Published on: 20 minutes ago

গোলাঘাটত সোমবাৰৰ পৰা ৩ দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ মহাৰজত জয়ন্তীৰ শুভাৰম্ভ হৈছে (Platinum Jublee of ATTSA at Golaghat)। মহাৰজত জয়ন্তীৰ সৈতে সংগতি ৰাখি ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে নৱ প্ৰজন্মক সজাগ কৰিবলৈ আটছাৰ উদ্য়োগত আজি উলিওৱা হয় এক বাইক ৰেলী (Drugs awareness Bike Rally of ATTSA)। এই সমদলটোৰ শুভ উদ্বোধন কৰে গোলাঘাট জিলাৰ উপ-আৰক্ষী অধীক্ষক মাধুৰ্য বৰুৱাই । উক্ত অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকে আটছাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব । এই উপলক্ষে বিভিন্ন বাৰেৰহণীয়া কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা বুলি উদ্য়োক্তাসকলে সদৰি কৰিছে ।