Operation against drunk driving: নিয়ম ভংগকাৰী চালকৰ বিৰুদ্ধে ৰঙিয়াত আৰক্ষীৰ অভিযান Published on: 2 hours ago

ইংৰাজী নৱবৰ্ষলৈ মাজত কেইটামান দিন । ৰাজ্যখনৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ বনভোজস্থলীসমূহতো ভিৰ হৈছে । বছৰি আনন্দ উল্লাহৰ মাজতে বহুতে পথ সুৰক্ষা আইন উলংঘন কৰাৰ লগতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় (Accident in Assam)। সেই বাবে এইবাৰ দুৰ্ঘটনা প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (Assam CM strict on accident prevention)। ইতিমধ্য়ে জিলা প্ৰশাসনৰ লগতে পৰিবহণ বিভাগক দুৰ্ঘটনা প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিছে । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পাছতে কামৰূপ জিলাৰ ৰঙিয়াৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰক্ষী তথা জিলা পৰিবহণ বিভাগে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে (Transport department raid in Rangia)। ৰঙিয়াৰ ২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সুৰাপায়ী চালকৰ বিৰুদ্ধে অভিযানৰ অংশ হিচাপে ঠায়ে ঠায়ে এলকহল এনালাইজাৰ লৈ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে (Operation against drunk driving)। এই ক্ষেত্ৰত জিলা পৰিবহণ বিষয়াই নৱবৰ্ষ উদযাপন আৰু বনভোজৰ নামত সুৰাপান কৰি বাহন নচলাবলৈ সকীয়াই দিছে (Search operation of Transport department at Rangia)।