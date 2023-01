.

Centenary of Balipara School: বালিপৰা মজলীয়া বিদ্যালয়ৰ বৰ্ষজোৰা শতবাৰ্ষিকীৰ শুভাৰম্ভ Published on: 1 hours ago

শোণিতপুৰ জিলাৰ বালিপৰা মজলীয়া বিদ্যালয়ৰ বৰ্ষজোৰা শতবাৰ্ষিকী অনুষ্ঠানৰ সোমবাৰে শুভাৰম্ভ হয় (Centenary of Balipara School)। ১৯২৩ চনত স্থাপিত বিদ্যালয়খনৰ শতবৰ্ষ উপলক্ষে এক উখল-মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে । উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি তথা ৰঙাপৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক কৃষ্ণ কমল তাঁতীয়ে পতাকা উত্তোলন কৰাৰ পাছতে বিদ্যালয়খনৰ শতবাৰ্ষিকীৰ কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভ কৰা হয় (MLA Krishna Kamal Tanti hoists flag)। এই উপলক্ষে আয়োজিত গুৰু সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত ২৭ গৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষাগুৰুক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় (Felicitation of retired teacher at Balipara) । সম্বৰ্ধনা কাৰ্য্যসূচীত উপস্থিত থকা শিক্ষয়ত্ৰী নীলিমা দাসক হুইল চেয়াৰতে বিধায়কগৰাকীয়ে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে ।