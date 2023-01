.

Protest for salary in Dhubri: মধ্যাহ্ন ভোজন কৰ্মচাৰী সন্থাৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল ধুবুৰী

সদৌ অসম মধ্যাহ্ন ভোজন কৰ্মচাৰী সন্থাৰ ধুবুৰী জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত শুক্ৰবাৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হয় (Mid day meal workers protest at Dhubri)। ধুবুৰী চহৰত প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়াই চৰকাৰ বিৰোধী বিভিন্ন শ্ল'গানেৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৰন্ধন কৰ্মীসকলে (All Assam Mid Day Meal Workers Association )। উল্লেখ্য যে,মধ্যাহ্ন ভোজন আঁচনিৰ ব্যক্তিগতকৰণ বন্ধ কৰা,মধ্যাহ্ন ভোজনৰ মাহিলি দৰমহা নিয়মীয়া,বকেয়া মাননি আদায়কে আদি কৰি বিভিন্ন দাবীৰ সমৰ্থনত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে মধ্যাহ্ন ভোজন কৰ্মচাৰী সন্থাৰ শতাধিক ৰন্ধন কৰ্মীয়ে ৷ ইপিনে,বহিঃৰাজ্যত যি সময়ত ৰন্ধন কৰ্মীৰ দৰমহা বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে বিভিন্ন সা- সুবিধা প্ৰদান কৰি আহিছে তেনে সময়তে কেৱল কাগজ কলমত চমক সৃষ্টি কৰা ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমৰ ৰন্ধন কৰ্মীসকলৰ দাবীৰ প্ৰতি কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে ৰন্ধনকৰ্মীসকলে । সন্থাই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ অন্তত উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে শিক্ষা সঞ্চালকলৈ এখনি স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে (Protesters sent memorandum to Director of Education)।