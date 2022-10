.

Maternal death at Nagaon: নৱজাতকসহ প্ৰসুতিৰ মৃত্যু,উত্তপ্ত নগাঁও

নগাঁৱৰ ত্ৰিনয়ন হাস্পতালত অঘটন । সন্তানসহ প্ৰসূতীৰ মৃত্যুক লৈ নগাঁৱৰ বৰঘাটত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি । দিপীকা বৰা(২৯) নামৰ মহিলাগৰাকীৰ বৰঘাট বাইপাছৰ ত্ৰিনয়ন হাস্পতালত (allegation against Trinayan Hospital of Nagaon) মৃত্য়ু হোৱাক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । ইয়াৰ পিছতেই চিকিৎসক তথা স্বত্বাধিকাৰী ডা:ৰাজীৱ গায়নৰ বিৰুদ্ধে ভুল চিকিৎসাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে । ইপিনে,চিকিৎসকৰ মতে,পৰিয়ালৰ লোকে সময়মতে তেজৰ যোগান দিব নোৱাৰাৰ বাবেই মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে । এনে ঘটনাই এতিয়া উদঙাইছে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য়খণ্ডৰ প্ৰকৃত ছবিখন (Pathetic condition of Health Department)। যদিওবা চৰকাৰে স্বাস্থ্যখণ্ডৰ ব্যাপক উন্নয়ন সাধন কৰা বুলি ঢাক-ঢোল বজাইছে কিন্তু সঘনাই সংঘটিত এনে ঘটনাই ৰাইজৰ আগত তুলি ধৰিছে এখন পঁয়ালগা ছবিহে ।