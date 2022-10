.

Devastating Erosion at Nagarbera: ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াই কালৰূপ লৈছে বাঘবৰত Published on: 1 hours ago

Koo_Logo Versions

বৰপেটা জিলাৰ বাঘবৰ সমষ্টিৰ ধৰ্মপুৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াই লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ (Erosion in Barpeta) । বিগত ১৫ দিনত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াই গৃহহীন কৰিছে কেইবাটাও পৰিয়ালক । ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী শুকোৱাৰ সময়তো ধৰ্মপুৰ গাঁৱত ((Erosion at Dharmapur village in Barpeta) খহনীয়াই সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰাত হাহাকাৰ লাগিছে গাঁওবাসীৰ। এই দিনকেইটাত অঞ্চলটোৰ ২০ টাৰো অধিক পৰিয়ালৰ ঘৰ -দুৱাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত (Massive erosion of Brahmaputra at Baghbar)বিলীন হোৱাৰ লগতে বৃহৎ কৃষিভূমি জাহ গৈছে । বহুতো পৰিয়াল গৃহহীন হৈ চৰ-চাপৰিৰ বিভিন্ন স্থানত অস্থায়ী ভাৱে ঘৰ সাজি জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব লগীয়া হৈছে । স্থানীয় ৰাইজে ব্যক্ত কৰা মতে, বিগত ১৫ বছৰ ধৰি অঞ্চলটোত খহনীয়াই তাণ্ডৱ চলাইছে । ইতিমধ্য়ে অঞ্চলটোৰ প্ৰায় ১৩ খন গাঁও খহনীয়াৰ কৱলত পৰিছে । গৃহহীন হৈছে শ শ পৰিয়াল । প্ৰায় দুহাজাৰ বিঘা মাটি জাহ গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰত । ইয়াৰ পিছতো ধৰ্মপুৰৰ খহনীয়াগ্ৰস্ত অঞ্চলৰ লোকসকলৰ খা-খৱৰ নোলোৱা বুলি বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদৰ (MLA Sherman Ali Ahmed) বিৰুদ্ধে অভিযোগ উঠিছে । অঞ্চলটোৰ খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনেও লোৱা নাই কোনো ব্যৱস্থা । শীঘ্ৰে অঞ্চলটোৰ খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ ভুক্তভোগী ৰাইজে দাবী জনাইছে ।