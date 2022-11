.

Protest demanding road construction: পথ নিৰ্মাণৰ দাবীত কলগাছিয়াত প্ৰতিবাদ Published on: 28 minutes ago

বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়া ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত ক্ষুদ্ৰখোৱা গাঁৱত পথ নিৰ্মাণৰ দাবীত শতাধিক ৰাইজে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্য়স্ত কৰে (Public protest for construction of road at Kalgasia)। জানিব পৰা মতে, দুই নং বিকল্প ৰাজ্যিক ঘাইপথৰ লগত সংলগ্ন বৰটাৰী বজাৰৰ পৰা ঢাকালীয়াপাৰা আৰু মাণিকপুৰ হৈ উত্তৰ ময়নবড়ীলৈ যোৱা বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ যাতায়তৰ একমাত্ৰ পথটো দীৰ্ঘদিন ধৰি বিধ্বস্ত হৈ আছে (Delapidated road at Kalgasia) । আনহাতে, এই পথটোৰ ৫০০ মিটাৰ ৰাস্তা আজিও সম্পূৰ্ণ নোহোৱাত ৰাইজৰ লগতে দক্ষিণ ক্ষুদ্ৰখোৱা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ যাতায়াতত সমস্য়াৰ সৃষ্টি হৈছে। ইপিনে, দুজন লোকে চৰকাৰী ৰাস্তাৰ মাটি বেদখল কৰাত ব্যাহত হৈছে যাতায়ত (Encroachment of road land in Barpeta)। সেয়েহে উক্ত পথটো নিৰ্মাণৰ লগতে বেদখলমুক্ত কৰাৰ দাবীত ৰাইজে দেওবাৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰে ।