Martyrs of medium movement: ৰঙিয়াত মাধ্যম আন্দোলনৰ শ্বহীদক আছুৰ স্মৰণ Published on: 2 hours ago

১৯৭২ চনৰ মাধ্যম আন্দোলনৰ ৫০ বছৰ উপলক্ষে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত বৃহস্পতিবাৰে কামৰূপ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত 'মাতৃভাষা জ্ঞান আহৰণৰ উত্তম উপায়' শীৰ্ষক এটি বক্তৃতানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় (50th Anniversary of Medium Movement) ৷ বৈদ্যগড় আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানটোত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা ৰঙিয়া শিক্ষন প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ড৹ পাৰ্থ ফুকন মহন্ত (Principal of Rangia basic Training College) ,আছুৰ সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক ধৰ্মেশ্বৰ দাস ,সদৌ কামৰূপ জিলা ছাত্র সন্থাৰ সভাপতি ভৱজ্যোতি ডেকা, সাধাৰণ সম্পাদক পংকজ কলিতা ,ৰঙিয়া মহকুমা ছাত্র সন্থাৰ উপদেষ্টা গোলোক ৰাজবংশী, মহকুমা ছাত্র সন্থাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতি জিতু ডেকা, সাধাৰণ সম্পাদক অৰুণ দাস আৰু বৈদ্যগড় অঞ্চলৰ কেইবাজনো বিশিষ্ট লোকে বক্তৃতা প্ৰদান কৰে (Lectures on Mother tongue knowledge) ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে ভাষা আন্দোলনৰ শ্বহীদসকলক সুঁৱৰি কৰা হয় বন্তি প্ৰজ্বলন (Remembering martyrs of medium movement) ।