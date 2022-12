.

Exercise of Indian Army at Majuli: মাজুলীৰ টিকিৰাই চাপৰিত ওপৰৰ পৰা লানিয়ে লানিয়ে নামিছে পেৰাচ্যুত Published on: 1 hours ago

মাজুলীৰ টিকিৰাই চাপৰিত ভাৰতীয় সেনাই চলাইছে অনুশীলন (Indian Armys exercise in Majuli)। উক্ত চাপৰিটোত বিশেষ আকাশী বিমানেৰে লানি লানি পেৰাচ্য়ুত লৈ নামিছে সেনা (Army come down by parachuyut at Majuli)। এনেধৰণৰ দৃশ্য প্ৰত্য়ক্ষ কৰিবলৈ ওচৰৰ গাঁৱৰ পৰা শিশুৰ পৰা যুৱকলৈ সকলো ঢাপলি মেলিছে টিকিৰাই চাপৰিলৈ । উল্লেখ্য় যে বিগত তিনিবছৰ ধৰি মাজুলীৰ টিকিৰাই চাপৰিত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী শুকুৱাৰ পাছতে সেনাই এনে অনুশীলন চলাই আহিছে । সেনাৰ এই দুঃসাহসিক অনুশীলন দেখিবলৈ পাই গাঁওসমূহৰ নৱ প্ৰজন্ম সেনা বাহিনীৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হ'ব বুলি স্থানীয় ৰাইজে মন্তব্য কৰিছে ।