.

Illegal Sand mining: মন্ত্ৰী সোণোৱালৰ জন্মস্থানতেই অবৈধ বালি খনন Published on: 3 hours ago

Koo_Logo Versions

চৰকাৰৰ কঠোৰ পদক্ষেপৰ পিছতো ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বালিৰ অবৈধ খনন অব্যাহত আছে (Illegal Sand mining in Assam) ৷ ৰাজ্য়ৰ আন প্ৰান্তৰ লগতে ডিব্ৰুগড়তো অব্য়াহত আছে অবৈধ খনন । ফলত ভয়াৱহ গৰাখহনীয়া অব্যাহত আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ডিব্ৰু নৈৰ (erosion of Brahmaputra)। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ জন্মস্থান বিন্ধাকটা অঞ্চলত হৈ থকা ভয়াৱহ খহনীয়াৰ মাজতে অবৈধ পলস খননে বিপদ মাতিছে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোলৈ (erosion at Bindhakata)। বিন্ধাকটাৰ সুৰক্ষা বান্ধৰ সমীপতে অবৈধ ভাৱে পলস খন্দাৰ ফলত অধিক খহনীয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পাইছে । ইতিমধ্যে অবৈধভাৱে বালি আৰু পলস খননৰ ফলত বৃহত্তৰ বিন্ধাকটা অঞ্চলৰ খালগাঁও,পুখুৰীজান,বিন্ধাকটা,মুলুকগাঁও,বালিজান,ৰংমলা আদি অঞ্চলত ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ডিব্ৰু নৈৰ গৰাখহনীয়াই । কিন্তু ইয়াৰ পিছতো খেয়াল খুচিমতে একাংশ লোকে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা ডাম্পাৰেৰে বালি-পলস খান্দি অঞ্চলটোৰ অস্তিত্বৰ প্ৰতি তীব্ৰ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে । শীঘ্ৰে এই খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ জিলা প্ৰশাসনক দাবী জনাইছে অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাই (AATSA demand for stop illegal mining)।