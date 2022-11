.

Crime at Diphu: ডিফুত বৃহৎ পৰিমাণৰ চুৰি সামগ্ৰী উদ্ধাৰ Published on: 17 hours ago

আৰক্ষীৰ অভিযানত মঙলবাৰে ডিফুৰ পানবাৰীত উদ্ধাৰ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ চুৰি ৰে'লৱেৰ সামগ্ৰী আৰু ষ্ট্ৰীট লাইটৰ লগতে দলং নিৰ্মাণৰ সামগ্ৰী (Recovery of stolen goods at Diphu) । জিলা উপ-আৰক্ষী অধীক্ষক নিলোৎপল শইকীয়াই এই সন্দৰ্ভত কয় যে আজি পুৱা ডিফু পানবাৰী ৰে'ল গেইটৰ ওচৰত নুৰ মহম্মদৰ পুৰণা লোহা লক্কৰৰ দোকানত তালাচী চলাই ৰে'লৰ লগতে ষ্ট্ৰীট লাইটৰ লগতে দলং নিৰ্মাণৰ চুৰি সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় (Stolen goods seized in Diphu) । চুৰি সামগ্ৰীসমূহৰ ভিতৰত ৰেলিং, ষ্ট্ৰীট লাইটৰ বেটাৰী আৰু দলং নিৰ্মাণৰ ৰ'ড আদি উদ্ধাৰ কৰা হয় । অৱশ্য়ে অভিযুক্ত নুৰ মহম্মদ পলাতক অৱস্থাত আছে ।