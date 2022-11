.

Lachit Divas 2022: লখিমপুৰত হিন্দু যুৱ ছাত্র পৰিষদৰ উদ্যোগত কেন্দ্রীয় লাচিত দিৱস Published on: 5 minutes ago

মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ ৪০০ বছৰীয়া জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ৰাজ্য়জুৰি সপ্তাহযোৰা বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে (400 Birth anniversary of Lachit Borphukan) । ইয়াৰ সৈতে সংগতি ৰাখি লখিমপুৰৰ ত্যাগ ক্ষেত্রত বুধবাৰৰ পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হৈছে লাচিত দিৱস (Lachit Diwas at Lakhimpur)। হিন্দু যুৱ ছাত্র পৰিষদৰ উদ্যোগত কেন্দ্রীয় ভাৱে আয়োজন কৰা হৈছে এই কাৰ্যসূচীৰ (Lachit Diwas of Hindu Yuva Chhatra Parishad)। এই উপলক্ষে বুধবাৰে পূৱা পতাকা উত্তোলনৰ পিছত থলুৱা বস্ত্ৰ বিপনী, থলুৱা খাদ্য বিপনীৰ দ্বাৰ মুকলি কৰা হয় । ইয়াৰ সৈতে সংগতি ৰাখি চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত কাৰ্যসূচীত হিন্দু যুৱ ছাত্র পৰিষদৰ কেন্দ্রীয় সভাপতি বলেন বৈশ্য, সাধাৰণ সম্পাদক মাধৱ দাসৰ লগতে জিলা সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকলে অংশগ্রহণ কৰে । এই দিৱসৰ দ্বিতীয় দিনা বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা, ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ মুকলি সভা আদি অনুষ্ঠিত হ'ব ।